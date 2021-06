VIDEO Moto2 | GP Olanda | gli highlights delle prove libere

(Di venerdì 25 giugno 2021) La pioggia condiziona ledel Gran Premio d’per quanto riguarda i protagonisti della. Le emozioni non sono mancate in quel di Assen, circuito che torna nel calendario del Mondiale dopo una stagione di assenza. Lo spagnolo Augusto Fernandez (Marc VDS) guida la classifica combinata alla vigilia della FP3 di domani deciderà i 14 piloti che passeranno direttamente in Q2. Secondo posto per l’iberico Raul Fernandez (KTM) davanti all’australiano Remy Gardner (KTM). Bene gli italiani. Simone Corsi (MV Agusta), Marco Bezzecchi (SKY) Stefano Manzi (Flexbox HP40) e Fabio Di Giannantonio (Gresini) sono al ...

OA Sport

... pilota dell'academy di Tavullia attualmente protagonista in, anche se l'assalto al titolo ...di una moto della casa di Borgo Panigale - le parole del cinque volte iridate nel corso delsu ..., la classifica finale del GP di GermaniaLa pioggia condiziona le prove libere del Gran Premio d'Olanda per quanto riguarda i protagonisti della Moto2. Le emozioni non sono mancate in quel di Assen, circuito che torna nel calendario del Mond ...Moto2: Nelle rigide temperature della mattinata olandese Gardner è 3°, 7° tempo per Marco Bezzecchi e 10° per Di Giannantonio, 14° Lowes ...