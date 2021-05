Reddito di cittadinanza, è record in Campania: ad aprile un totale di quasi 700.000 fruitori (Di lunedì 24 maggio 2021) Il Reddito di cittadinanza, si sa, trova la sua piena fruizione con percentuali degne di nota soprattutto nel Sud Italia, e soprattutto in Campania. Ci basti considerare che nella sola città di Napoli, l’Inps conta oltre 164 mila assegni di indennità: un numero più alto di quello delle regioni Lombardia e Piemonte messe insieme. Se la situazione L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 24 maggio 2021) Ildi, si sa, trova la sua piena fruizione con percentuali degne di nota soprattutto nel Sud Italia, e soprattutto in. Ci basti considerare che nella sola città di Napoli, l’Inps conta oltre 164 mila assegni di indennità: un numero più alto di quello delle regioni Lombardia e Piemonte messe insieme. Se la situazione L'articolo

Advertising

LegaSalvini : ?? PAZZESCO! TGCOM: 'IN ITALIA PER 24 ORE: OTTIENE IL REDDITO DI CITTADINANZA E SE NE TORNA IN ROMANIA' Non ha mai v… - LegaSalvini : PERCEPISCONO REDDITO DI CITTADINANZA SENZA TITOLO, DENUNCIATI 177 MIGRANTI - matteosalvinimi : La Lega chiede controlli a tappeto in tutta Italia, basta coi furbetti del reddito di cittadinanza! - indio6410 : @fattoquotidiano di leggi ce ne sono anche troppe, purtroppo a non rispettarle tra gli altri ci sono migliaia di im… - veratto_A : RT @anari56: È un paese normale quello in cui un anziano deve “sopravvivere “ con 530,00 eu. al mese mentre un “reddito di cittadinanza” ch… -