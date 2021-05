Henry Cavill sarà il protagonista del reboot di Highlander (Di domenica 23 maggio 2021) Henry Cavill ha interpretato Superman e Sherlock Holmes. È il Witcher di The Witcher e ha un ruolo di primo piano nei film Mission: Impossible. Chi ha dato la notizia riguardante Henry Cavill? Deadline riferisce che Cavill avrà un ruolo da protagonista in un imminente riavvio di Highlander, il film fantasy del 1986 su un gruppo di esseri immortali che vanno in giro per il mondo cercando di uccidersi a vicenda. Il film originale Ad ogni modo, il film originale era interpretato da Christopher Lambert, Sean Connery e Clancy Brown. È stato un successo abbastanza grande da generare quattro sequel e una serie TV della metà degli anni ’90, ma in seguito il franchise è andato in letargo. Hollywood non può averlo, quindi fai partire il riavvio e diamo inizio a ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 23 maggio 2021)ha interpretato Superman e Sherlock Holmes. È il Witcher di The Witcher e ha un ruolo di primo piano nei film Mission: Impossible. Chi ha dato la notizia riguardante? Deadline riferisce cheavrà un ruolo dain un imminente riavvio di, il film fantasy del 1986 su un gruppo di esseri immortali che vanno in giro per il mondo cercando di uccidersi a vicenda. Il film originale Ad ogni modo, il film originale era interpretato da Christopher Lambert, Sean Connery e Clancy Brown. È stato un successo abbastanza grande da generare quattro sequel e una serie TV della metà degli anni ’90, ma in seguito il franchise è andato in letargo. Hollywood non può averlo, quindi fai partire il riavvio e diamo inizio a ...

