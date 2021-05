Funivia caduta sul Mottarone, “si è staccato un cavo” (Di domenica 23 maggio 2021) “Un cavo di acciaio – che dovrebbe essere il cavo portante della cabinovia caduta sul Mottarone – si è staccato e a seguito di questo saranno successe azioni concatenanti che hanno portato allo sgancio della cabinovia dal resto dei cavi che sono rimasti integri”. Si tratta di “due file di cavi” e “sarà da chiarire” perché la cabinovia – rimasta chiusa durante il lockdown e riaperta da poco – è caduta nel vuoto “all’altezza dell’ultimo pilastro”. Lo afferma Giorgio Santacroce, tenente colonnello del Nucleo operativo dei carabinieri di Verbania, intervenuto sull’incidente della Funivia caduta sul Mottarone dove hanno perso la vita 13 persone, tra cui “qualche straniero”. “Ma sull’identificazione preferiamo mantenere ancora la ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 maggio 2021) “Undi acciaio – che dovrebbe essere ilportante della cabinoviasul– si èe a seguito di questo saranno successe azioni concatenanti che hanno portato allo sgancio della cabinovia dal resto dei cavi che sono rimasti integri”. Si tratta di “due file di cavi” e “sarà da chiarire” perché la cabinovia – rimasta chiusa durante il lockdown e riaperta da poco – ènel vuoto “all’altezza dell’ultimo pilastro”. Lo afferma Giorgio Santacroce, tenente colonnello del Nucleo operativo dei carabinieri di Verbania, intervenuto sull’incidente dellasuldove hanno perso la vita 13 persone, tra cui “qualche straniero”. “Ma sull’identificazione preferiamo mantenere ancora la ...

Advertising

emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - SkyTG24 : Precipita la funivia tra Stresa e il Mottarone: ci sarebbero almeno 4 vittime - ComEroe : RT @GiuseppeConteIT: Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. Il m… - IlGrandinato : @andfranchini @censurastocazz1 @edn__ @MinaA8I96793095 Presumo avrebbe dovuto essere presente. Anni fa quando andai… -