Nel Congo arrestate persone sospettate per la morte dell'ambasciatore Attanasio (Di sabato 22 maggio 2021) Chissà se è una svolta o una delle tante piste che alla fine si rivelano farlocche. Per l'assassinio nella Repubblica democratica del Congo dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio del carabiniere ... Leggi su globalist (Di sabato 22 maggio 2021) Chissà se è una svolta o unae tante piste che alla fine si rivelano farlocche. Per l'assassinio nella Repubblica democratica delitaliano Lucadel carabiniere ...

Advertising

globalistIT : Presto per capire se si tratti di una pista vera o fumo negli occhi #Attanasio #congo #indagini - fisco24_info : Belgio restituirà al Congo resti Lumumba, ucciso nel 1961: Ne resta solo un dente. A giugno cerimonia a Bruxelles - AgenziaFides : AFRICA/CONGO RD - Centinaia di sfollati privi di tutto nel Sud Kivu; la denuncia della Commissione Giustizia e Pace… - GerriLiu5 : RT @FocusonafricaIt: #RDCONGO, mandato di cattura per ex capo della polizia per l’omicidio dell’attivista per i diritti umani #FloribertChe… - ComparatoNicola : RT @FocusonafricaIt: #RDCONGO, mandato di cattura per ex capo della polizia per l’omicidio dell’attivista per i diritti umani #FloribertChe… -