Joe Biden pronto a riaprire il dialogo con la Corea del Nord

(Di sabato 22 maggio 2021) L'amministrazionecomincia a mostrare i suoi programmi diplomatici. Oltre all'intervento per la tregua in Medio Oriente, il presidente democratico degli Stati Uniti si è dedicato alla penisola ...

Al centro della discussione, i rapporti con il regime della Corea del Nord e la denuclearizzazione del paese comunista, un obbiettivo cheammette "difficile". Però è l'era della distensione:...Interessante a tal proposito è l'editoriale del quotidiano progressista di Tel Aviv: £Il presidente americano- rileva Haaretz - ha dato a Israele un sostegno significativo durante i ...Roma, 22 mag. (askanews) - L'amministrazione Biden comincia a mostrare i suoi programmi diplomatici. Oltre all'intervento per la tregua in ...Roma, 22 mag. (askanews) - Il cessate il fuoco in Medio Oriente al momento regge dopo 11 giorni di raid tra Israele e Hamas ma la tensione resta ...