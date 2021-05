"Orrore, mente oscurata, da studiare e cacciare". Tsunami-Mauro Corona, forse ce l'ha con Roberto Speranza? | Video (Di venerdì 21 maggio 2021) Come lotta, Mauro Corona. Lo scrittore e alpinista, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 20 maggio, picchia durissimo contro le decisioni su coprifuoco e Coronavirus. Difficile non cogliere nelle sue parole un riferimento a Roberto Speranza, massimo ideologo della serrata indiscriminata. Ad imbeccare Corona ci pensa Del Debbio: "Da ieri si può stare in giro fino alle 23: un passo avanti, non vuol dire nulla o si può far di più?". Tranchant la risposta dello scrittore: "Ma chi suggerisce a queste menti oscurate simili regole? Ci hanno dato il contentino. Ma perché non fino all'una o mezzanotte? Che differenza c'è? Gli effetti della malattia e della pandemia cosa c'entrano? Chi è l'eminenza grigia che decide queste cose? Dobbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Come lotta,. Lo scrittore e alpinista, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 20 maggio, picchia durissimo contro le decisioni su coprifuoco evirus. Difficile non cogliere nelle sue parole un riferimento a, massimo ideologo della serrata indiscriminata. Ad imbeccareci pensa Del Debbio: "Da ieri si può stare in giro fino alle 23: un passo avanti, non vuol dire nulla o si può far di più?". Tranchant la risposta dello scrittore: "Ma chi suggerisce a queste menti oscurate simili regole? Ci hanno dato il contentino. Ma perché non fino all'una o mezzanotte? Che differenza c'è? Gli effetti della malattia e della pandemia cosa c'entrano? Chi è l'eminenza grigia che decide queste cose? Dobbiamo ...

