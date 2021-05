Giro d’Italia 2021, ordine di arrivo e classifica 13^ tappa: finalmente Nizzolo, l’azzurro trionfa a Verona (Di venerdì 21 maggio 2021) L’ordine di arrivo della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2021 di 198 km da Ravenna a Verona, dove il campione italiano ed europeo Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos) si impone in volata su Edoardo Affini della Jumbo Visma e Peter Sagan della Bora Hansgrohe. LE CLASSIFICHE AGGIORNATE DOPO LA 13^ tappa RIVIVI IL LIVE DELLA tappa La corsa si scalda già nelle battute iniziali, quando un gruppetto di tre corridori composto dallo svizzero Simon Pellaud (Androni Giocattoli Sidermec), Umberto Marengo (Bardiani CSF Faizané) e Samuele Rivi (Eolo Kometa) prova ad andare in fuga, riuscendo ad incamerare un vantaggio di oltre sette minuti. Il gruppo, però, trainato dagli uomini della Cofidis di Elia Viviani, resta in pieno ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) L’didella tredicesimadeldi 198 km da Ravenna a, dove il campione italiano ed europeo Giacomo(Qhubeka Assos) si impone in volata su Edoardo Affini della Jumbo Visma e Peter Sagan della Bora Hansgrohe. LE CLASSIFICHE AGGIORNATE DOPO LA 13^RIVIVI IL LIVE DELLALa corsa si scalda già nelle battute iniziali, quando un gruppetto di tre corridori composto dallo svizzero Simon Pellaud (Androni Giocattoli Sidermec), Umberto Marengo (Bardiani CSF Faizané) e Samuele Rivi (Eolo Kometa) prova ad andare in fuga, riuscendo ad incamerare un vantaggio di oltre sette minuti. Il gruppo, però, trainato dagli uomini della Cofidis di Elia Viviani, resta in pieno ...

