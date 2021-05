Uomini e donne, volano stracci tra Armando e Nicola: interviene Maria (Di giovedì 20 maggio 2021) A Uomini e donne è scoppiato il caos tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli. Tra i due sono volati stracci tanto che Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire per riportare la calma in studio. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. Scontro Armando-Nicola: ecco perché Tutto è nato dopo la sfilata di Gemma Galgani che ha ricevuto voti altissimi dal parterre maschile ma che è stata fortemente criticata da Tina Cipollari. In difesa della dama torinese è intervenuto Nicola Vivarelli, il quale è sembrato particolarmente agitato, tanto da alzarsi in piedi. A questo punto, anche Armando ha voluto dire la sua ed ha attaccato Nicola, convinto che il 26enne sia l’ultimo a dover esprimere giudizi, ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 20 maggio 2021) Aè scoppiato il caos traIncarnato eVivarelli. Tra i due sono volatitanto cheDe Filippi è stata costretta ad intervenire per riportare la calma in studio. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. Scontro: ecco perché Tutto è nato dopo la sfilata di Gemma Galgani che ha ricevuto voti altissimi dal parterre maschile ma che è stata fortemente criticata da Tina Cipollari. In difesa della dama torinese è intervenutoVivarelli, il quale è sembrato particolarmente agitato, tanto da alzarsi in piedi. A questo punto, ancheha voluto dire la sua ed ha attaccato, convinto che il 26enne sia l’ultimo a dover esprimere giudizi, ...

