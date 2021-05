Harry Potter, due show in arrivo su HBO Max: ecco di cosa si tratta (Di giovedì 20 maggio 2021) Si torna nel Wizarding World grazie a HBO Max, che in occasione del 20esimo anniversario di Harry Potter e la Pietra filosofale sta preparando due nuovi programmi dedicati al maghetto con gli occhiali. Fan di Harry Potter tirate fuori le vostre orecchie oblunghe e ascoltate bene: su HBO Max sono in arrivo due nuovi programmi televisivi per celebrare i 20 anni dall'uscita nelle sale del primo film della saga, Harry Potter e La Pietra Filosofale. Si tratterà, nello specifico, di una competizione sotto forma di quiz e di una speciale retrospettiva la cui programmazione sarà estesa anche ad altre emittenti come Cartoon Network e TBS. Il tutto si svolgerà nel giro di cinque serate, come riporta anche Entertainment Weekly!, Il quiz metterà alla prova la conoscenza sul ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 maggio 2021) Si torna nel Wizarding World grazie a HBO Max, che in occasione del 20esimo anniversario die la Pietra filosofale sta preparando due nuovi programmi dedicati al maghetto con gli occhiali. Fan ditirate fuori le vostre orecchie oblunghe e ascoltate bene: su HBO Max sono indue nuovi programmi televisivi per celebrare i 20 anni dall'uscita nelle sale del primo film della saga,e La Pietra Filosofale. Si tratterà, nello specifico, di una competizione sotto forma di quiz e di una speciale retrospettiva la cui programmazione sarà estesa anche ad altre emittenti come Cartoon Network e TBS. Il tutto si svolgerà nel giro di cinque serate, come riporta anche Entertainment Weekly!, Il quiz metterà alla prova la conoscenza sul ...

