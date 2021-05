Al via banchetti Caudo: rendere possibile l’impossibile (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma – E’ partita dal mercato di Testaccio la raccolta firme su strada di Giovanni Caudo, presidente dell III Municipio ed ex assessore all’Urbanistica della giunta Marino. Caudo, che proprio oggi ha ricevuto il sostegno dell’ex sindaco Dem, era personalmente presente in strada. “Noi- ha detto- non siamo un partito, non abbiamo una struttura. Siamo qui con i nostri volontari ad incontrare le persone. Che è il modo migliore di fare campagna elettorale.” “La nostra raccolta firme non è quindi solo un evento formale ma una parte della campagna elettorale stessa. Oggi siamo a Testaccio e San Giovanni, poi proseguiremo in tutti i Municipi di Roma: partendo Monti, Tor Bella Monca e nel III Municipio”. “Chi si ferma a firmare per noi?- ha aggiunto Caudo- Non solo quelli che passano ma anche persone che hanno saputo dai social dei ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma – E’ partita dal mercato di Testaccio la raccolta firme su strada di Giovanni, presidente dell III Municipio ed ex assessore all’Urbanistica della giunta Marino., che proprio oggi ha ricevuto il sostegno dell’ex sindaco Dem, era personalmente presente in strada. “Noi- ha detto- non siamo un partito, non abbiamo una struttura. Siamo qui con i nostri volontari ad incontrare le persone. Che è il modo migliore di fare campagna elettorale.” “La nostra raccolta firme non è quindi solo un evento formale ma una parte della campagna elettorale stessa. Oggi siamo a Testaccio e San Giovanni, poi proseguiremo in tutti i Municipi di Roma: partendo Monti, Tor Bella Monca e nel III Municipio”. “Chi si ferma a firmare per noi?- ha aggiunto- Non solo quelli che passano ma anche persone che hanno saputo dai social dei ...

