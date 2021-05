Inter, festa scudetto in un ristorante a Milano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Milano - festa scudetto in un locale di Milano per i giocatori dell'I nter, il tecnico Antonio Conte e lo staff nerazzurro. La squadra si è ritrovata infatti per pranzo in un ristorante (con terrazza ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 19 maggio 2021)in un locale diper i giocatori dell'I nter, il tecnico Antonio Conte e lo staff nerazzurro. La squadra si è ritrovata infatti per pranzo in un(con terrazza ...

Advertising

Corriere : Non sembrano esserci state conseguenze negative per le riaperture di bar e ristoranti, e nemmeno per la grande fest… - capuanogio : #Lukaku e altre 23 persone (tra cui calciatori dell'#Inter) multati per una festa questa notte in un hotel di Milan… - LegaSalvini : DOPO LA FESTA SCUDETTO DELL'INTER NON C'È STATO UN AUMENTO DI CONTAGI COVID - morenoAlmare : RT @dorinileonardo: Inter, Suning-Oaktree: 'strumento ibrido grazie al quale, nel caso ci fossero inadempimenti .... da parte di Suning,… - CrapanzanoRobin : RT @cmdotcom: #Inter, la festa scudetto continua con un pranzo a Milano. #Conte non risponde alla domanda sul futuro VIDEO -