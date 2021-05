Di Maio: soluzione a due Stati negoziata direttamente tra le parti (Di mercoledì 19 maggio 2021) Per portare la pace in Terra Santa la sola via per una stabilizzazione duratura sia una soluzione a due Stati, giusta e sostenibile, negoziata direttamente tra le parti, in linea con i parametri ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Per portare la pace in Terra Santa la sola via per una stabilizzazione duratura sia unaa due, giusta e sostenibile,tra le, in linea con i parametri ...

Advertising

marialetiziama9 : RT @65_virna: E alla fine dopo settimane in cui ne abbiamo visto di ogni arriva lui OF MAIO che ha sempre la soluzione in tasca per ogni ev… - askanews_ita : Medioriente, Di Maio: soluzione a 2 Stati negoziata direttamente tra le parti - Zampaglion : RT @65_virna: E alla fine dopo settimane in cui ne abbiamo visto di ogni arriva lui OF MAIO che ha sempre la soluzione in tasca per ogni ev… - ClaudioRosina2 : RT @65_virna: E alla fine dopo settimane in cui ne abbiamo visto di ogni arriva lui OF MAIO che ha sempre la soluzione in tasca per ogni ev… - marin_cdm : RT @65_virna: E alla fine dopo settimane in cui ne abbiamo visto di ogni arriva lui OF MAIO che ha sempre la soluzione in tasca per ogni ev… -