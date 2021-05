Call of Duty Warzone ha un altro problema: il DLSS che modifica la mira (Di mercoledì 19 maggio 2021) La tecnologia DLSS è arrivata solo di recente in Call of Duty: Warzone. Funziona come in altri giochi, offrendo ai giocatori framerate più elevati per una qualità dell'immagine quasi identica alla risoluzione nativa. Come altri giochi, l'implementazione del DLSS di Warzone consente ai giocatori di scegliere tra diverse preimpostazioni di qualità, progettate per adattarsi a un'ampia gamma di specifiche PC. Potreste voler attenervi alla risoluzione nativa, tuttavia, poiché un nuovo report dello YouTuber JGOD mostra che il DLSS crea qualche problema alla mira Nel suo video, JGOD lo dimostra utilizzando ottiche diverse - a lungo e medio raggio - con armi diverse. Il processo è semplice: JGOD mira a un bersaglio e corre per ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 19 maggio 2021) La tecnologiaè arrivata solo di recente inof. Funziona come in altri giochi, offrendo ai giocatori framerate più elevati per una qualità dell'immagine quasi identica alla risoluzione nativa. Come altri giochi, l'implementazione deldiconsente ai giocatori di scegliere tra diverse preimpostazioni di qualità, progettate per adattarsi a un'ampia gamma di specifiche PC. Potreste voler attenervi alla risoluzione nativa, tuttavia, poiché un nuovo report dello YouTuber JGOD mostra che ilcrea qualcheallaNel suo video, JGOD lo dimostra utilizzando ottiche diverse - a lungo e medio raggio - con armi diverse. Il processo è semplice: JGODa un bersaglio e corre per ...

Advertising

Eurogamer_it : #CODWarzone: qualcuno ha notato dei problemi di mira con DLSS. - TheGamesMachine : @Trailer e dettagli per la conferma di #Rambo e #JohnMcClane in #CoDWarzone, #BlackOpsColdWar e #CoDMobile. Il vide… - badtasteit : Da Rambo a John McClane, gli eroi del cinema anni '80 fanno il loro debutto su #CallofDuty - GGalaxyit : Rambo e John McClane si Uniscono a Call of Duty. #rambo #RamboLastBlood #mclane #cod #CallOfDuty #GamingNews - GamingPark_it : Activision interrompe i collegamenti con il doppiatore di Call of Duty Ghost in seguito a commenti misogini -