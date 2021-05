Assowedding: "Green pass? camerieri e animatori non hanno ancora età per vaccinarsi" (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Labitalia) - "Green pass ai matrimoni? Dai camerieri agli operatori del catering, a chi fa l'animazione la maggior parte non hanno l'età per avere già il vaccino". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Stefania Arrigoni, fondatore Assowedding, l'organizzazione, punto di riferimento a livello nazionale nel settore del wedding, che offre anche un percorso formativo propedeutico all'esame di certificazione professionale. "Di solito - fa notare - il personale che lavora in occasione dei matrimoni è molto giovane, forse chi sta al governo non ci ha pensato". "Prima di decidere - avverte Arrigoni - perché non si convocano le persone che fanno queste lavoro e che possono suggerire le direttive migliori per far funzionare gli eventi in totale sicurezza?". "Per partecipare alle feste e cerimonie - ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Labitalia) - "ai matrimoni? Daiagli operatori del catering, a chi fa l'animazione la maggior parte nonl'età per avere già il vaccino". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Stefania Arrigoni, fondatore, l'organizzazione, punto di riferimento a livello nazionale nel settore del wedding, che offre anche un percorso formativo propedeutico all'esame di certificazione professionale. "Di solito - fa notare - il personale che lavora in occasione dei matrimoni è molto giovane, forse chi sta al governo non ci ha pensato". "Prima di decidere - avverte Arrigoni - perché non si convocano le persone che fanno queste lavoro e che possono suggerire le direttive migliori per far funzionare gli eventi in totale sicurezza?". "Per partecipare alle feste e cerimonie - ...

