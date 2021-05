Tiscali | ricavi in crescita nel 2020 | ma il bilancio è ancora in perdita

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) –ha chiuso ilcona 144 milioni di euro, in aumento di 1,4 milioni di euro (+ 1%) rispetto al 2019. L’EBITDA è stato di 29,1 milioni di euro, indi 3,6 milioni di euro rispetto al 2019 (14%), mentre il risultato netto è stato negativo per 22,2 milioni di euro, in flessione di 5,7 milioni di euro rispetto al 2019, ma in miglioramento di 14,2 milioni di euro al netto delle poste non ricorrenti (pari a 4,6 milioni di euro nele a 24,5 milioni di euro nel 2019). La variazione netta, pari a 1,4 milioni di euro, deiè imputabile a un incremento deiAccesso Broadband per 1,5 milioni di euro (1,4%) rispetto al 2019 (a sua volta supportato da un incremento BroadBand Fisso di 2,8 milioni di euro, +2,7%, e un decremento ...