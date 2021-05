Kobe Bryant nella Basketball Hall of Fame (Di lunedì 17 maggio 2021) AGI - “Kobe, ce l'hai fatta, sei nella Hall of Fame”. Il messaggio commovente di Vanessa, moglie di uno dei più grandi giocatori di basket di sempre, scomparso l'anno scorso, viene rilanciato di continuo da tutti i medi americani. Lei, emozionata, in viola, il colore dei Los Angeles Lakers, con accanto un'altra icona, Michael Jordan, salito sul palco per farle coraggio. Bryant è stato inserito ufficialmente nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, il pantheon dei più grandi di sempre. “Vorrei che lui adesso fosse qui”, ha detto Vanessa. “Lui e Gigi - ha aggiunto - meritavano di essere qui. Gigi sarebbe stata orgogliosa di vedere il padre celebrato nella Hall of Fame”. Kobe, a 41 anni, e la figlia Gianna, detta Gigi, a 13, sono morti il 26 gennaio 2020 assieme a altre sette ... Leggi su agi (Di lunedì 17 maggio 2021) AGI - “Kobe, ce l'hai fatta, seiHall of”. Il messaggio commovente di Vanessa, moglie di uno dei più grandi giocatori di basket di sempre, scomparso l'anno scorso, viene rilanciato di continuo da tutti i medi americani. Lei, emozionata, in viola, il colore dei Los Angeles Lakers, con accanto un'altra icona, Michael Jordan, salito sul palco per farle coraggio. Bryant è stato inserito ufficialmenteNaismith Memorial Basketball Hall of, il pantheon dei più grandi di sempre. “Vorrei che lui adesso fosse qui”, ha detto Vanessa. “Lui e Gigi - ha aggiunto - meritavano di essere qui. Gigi sarebbe stata orgogliosa di vedere il padre celebratoHall of”. Kobe, a 41 anni, e la figlia Gianna, detta Gigi, a 13, sono morti il 26 gennaio 2020 assieme a altre sette ...

Eurosport_IT : 'Ce l'hai fatta. Ora sei nella Hall of Fame. Ti amo e ti amerò per sempre, Kobe Bean Bryant' ?????? Il discorso integ… - repubblica : Nba, Kobe Bryant entra nella Hall of Fame. La moglie Vanessa in lacrime: 'Ora sei uno dei più grandi di sempre' - Italbasket : ?? «Congratulazioni amore mio, tutto il tuo duro lavoro e i tuoi sacrifici sono stati ripagati. Ora sei nella Hall o… - muttinis : RT @Eurosport_IT: 'Congratulazioni amore, tutto il tuo duro lavoro e il tuo sacrificio sono stati ripagati. ???? Da brividi il discorso di V… - ahmedhabsyi : RT @parallelecinico: 'Il risultato più importante che hai raggiunto è essere stato un padre straordinario per tua figlia' Vanessa Bryant al… -

L'emozionante discorso di Vanessa per Kobe: "Amore, sei tra i migliori di sempre" Così Vanessa Bryant, moglie di Kobe, nel giorno dell'introduzione del marito nella Hall of Fame. Ad accompagnarla sul palco, Michael Jordan.

Così Vanessa Bryant, moglie di Kobe, nel giorno dell'introduzione del marito nella Basketball Hall of Fame. Ad accompagnarla sul palco, Michael Jordan.