Covid: al via la prima ricerca scientifica sugli effetti per subacquei e apneisti (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos Salute) - Al via, nella piscina più profonda del mondo, la prima ricerca scientifica sugli effetti da Covid-19 su subacquei e apneisti. L'obiettivo è quello di valutare quale e quanto sia il rischio effettivo di un ritorno alle attività subacquee per coloro che hanno contratto il virus, con un progetto promosso da Dan Europe (Divers Alert Network), Y-40 The deep joy con il programma Open Lab, Apnea Academy di Umberto Pelizzari, con il coinvolgimento dell'Università di Padova e dell'Ifc-Cnr di Milano. In questo lungo anno di pandemia, si è osservato che i guariti da Covid-19 potrebbero presentare, nel lungo periodo, lesioni all'apparato polmonare e cardiovascolare, così come era già accaduto per ...

