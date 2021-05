Quello che sta capitando su Twitter ad alcuni giornalisti palestinesi è frutto di una vecchia policy (Di domenica 16 maggio 2021) Mariam Barghouti è una giornalista palestinese che sta documentano, anche attraverso i suoi canali social, Quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. Qualche giorno fa, il suo profilo Twitter è stato reso inaccessibile dallo stesso social network per violazione degli standard della comunità. Una mobilitazione non da poco ha messo in evidenza come, diversi giornalisti o attivisti palestinesi, stiano avendo – in questi giorni – problemi con i loro account sui social network. Possibile che ci sia una qualche forma di censura oppure la questione è diversa e consiste in un altro tipo di limitazione? Secondo quanto riportato da The Verge, l’azione che ha portato al blocco del profilo della giornalista è in realtà un qualcosa che potrebbe colpire ciascun utente di Twitter, a prescindere dall’area ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 16 maggio 2021) Mariam Barghouti è una giornalista palestinese che sta documentano, anche attraverso i suoi canali social,che sta succedendo nella striscia di Gaza. Qualche giorno fa, il suo profiloè stato reso inaccessibile dallo stesso social network per violazione degli standard della comunità. Una mobilitazione non da poco ha messo in evidenza come, diversio attivisti, stiano avendo – in questi giorni – problemi con i loro account sui social network. Possibile che ci sia una qualche forma di censura oppure la questione è diversa e consiste in un altro tipo di limitazione? Secondo quanto riportato da The Verge, l’azione che ha portato al blocco del profilo della giornalista è in realtà un qualcosa che potrebbe colpire ciascun utente di, a prescindere dall’area ...

