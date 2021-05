La frase di Inzaghi che fa tremare Lotito

(Di domenica 16 maggio 2021) Simonenon ha ancora rinnovato con la Lazio: il suo futuro resta in bilico e l’allenatore ne ha parlato dopo il derby Da mesi sembra ad un passo, l’accordo, eppure sfugge alla firma da tempo. Il rinnovo di Simonecon la Lazio resta sospeso, velato d’incertezze, perché non c’è ancora la fumata bianca. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Leobelli5 : RT @Giangidorsi: .@PIERPARDO Sei un grandissimo telecronista e mi piace molto come lavori, ma dire che #Fonseca ed #Inzaghi sono entrambi u… - Giangidorsi : .@PIERPARDO Sei un grandissimo telecronista e mi piace molto come lavori, ma dire che #Fonseca ed #Inzaghi sono ent… -

Ultime Notizie dalla rete : frase Inzaghi

Sport Fanpage

... se la sono presa con Lotito perché non ha messo nelle mani dell'allenatore una formazione competitiva, commentando via social la sua. Questo non significa che la firma didebba saltare,...Una ricostruzione simile sarebbe confermata dallache, secondo quanto riportato alcuni organi ... La stessa cosa che è successa in Napoli - Cagliari, episodio citato da Vigorito e, dove il ...I giallorossi hanno il quarto rendimento interno del campionato, con 40 punti in 18 partite e una media di 2,22, mentre i biancocelesti hanno il settimo rendimento esterno, con 26 punti in 17 partite ...Nel primo caso al vaglio le telecamere di vigilanza nella zona dove è stato attaccato lo striscione e anche sul web dove è stato postato a ripetizione. Digos e commissariato Prati indagano su entrambi ...