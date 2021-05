Conferenza stampa Platek: «Vogliamo avere un team competitivo in campo e fuori» (Di sabato 15 maggio 2021) Robert Platek, nuovo proprietario dello Spezia, ha parlato in Conferenza stampa presentandosi ai tifosi. Le sue parole Robert Platek, nuovo proprietario dello Spezia, si è presentato a giornalisti e tifosi nel corso di una Conferenza stampa. Le sue parole riportate da TMW. PERCHE LO SPEZIA – «Ci siamo ovviamente guardati intorno e la relazione funziona quando funziona da entrambe le parti. Ci piace la città, che abbia il mare e un porto. Abbiamo conosciuto il management e siamo rimasti soddisfatti. La squadra si è guadagnata la A e abbiamo pensato che così potesse andare avanti. Non è molto che sono qui, sono arrivato ieri e ho fatto un giro, ho cenato qui ieri sera. Ho incontrato il team e lo staff, ho fatto un giro questa mattina e i cittadini hanno una passione ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Robert, nuovo proprietario dello Spezia, ha parlato inpresentandosi ai tifosi. Le sue parole Robert, nuovo proprietario dello Spezia, si è presentato a giornalisti e tifosi nel corso di una. Le sue parole riportate da TMW. PERCHE LO SPEZIA – «Ci siamo ovviamente guardati intorno e la relazione funziona quando funziona da entrambe le parti. Ci piace la città, che abbia il mare e un porto. Abbiamo conosciuto il management e siamo rimasti soddisfatti. La squadra si è guadagnata la A e abbiamo pensato che così potesse andare avanti. Non è molto che sono qui, sono arrivato ieri e ho fatto un giro, ho cenato qui ieri sera. Ho incontrato ile lo staff, ho fatto un giro questa mattina e i cittadini hanno una passione ...

