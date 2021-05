Banche: studio Bce, con stress test meno rischi e più ‘disciplina’ (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag. – (Adnkronos) – meno rischi e più ‘disciplina’. Sono le conseguenze sul settore bancario degli impegnativi stress test condotti nel 2016 dall’European Banking Authority, in collaborazione con la Bce. A stabilirlo uno studio approfondito condotto da economisti dell’Eurotower che – basandosi su dati di vigilanza riservati – ha riscontrato che le Banche che hanno partecipato alla verifica hanno successivamente ridotto il loro rischio di credito rispetto alle Banche che non sono state sottoposte a questo esercizio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag. – (Adnkronos) –e più. Sono le conseguenze sul settore bancario degli impegnativicondotti nel 2016 dall’European Banking Authority, in collaborazione con la Bce. A stabilirlo unoapprofondito condotto da economisti dell’Eurotower che – basandosi su dati di vigilanza riservati – ha riscontrato che leche hanno partecipato alla verifica hanno successivamente ridotto il loroo di credito rispetto alleche non sono state sottoposte a questo esercizio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

