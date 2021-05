Napoli: progetti per la messa in sicurezza delle scuole (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiInterventi per la messa in sicurezza delle scuole napoletane secondo la programmazione finanziata con ‘Patto per Napoli’, con i cui fondi sono finanziati anche interventi per la sicurezza. Su proposta dell’assessore alla scuola Annamaria Palmieri sono state approvate in giunta 3 delibere inerenti i progetti definitivi ed esecutivi degli interventi: – per la messa in sicurezza dei solai di copertura del 54º Circolo didattico Scherillo (plesso centrale di via S. Manna) con sistema di antisfondellamento e rifacimento del sistema di impermeabilizzazione del piano terra e del primo piano per un importo di 352.000 € e del piano secondo e palestra per un totale di 295.000 €; – per la messa in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiInterventi per lainnapoletane secondo la programmazione finanziata con ‘Patto per’, con i cui fondi sono finanziati anche interventi per la. Su proposta dell’assessore alla scuola Annamaria Palmieri sono state approvate in giunta 3 delibere inerenti idefinitivi ed esecutivi degli interventi: – per laindei solai di copertura del 54º Circolo didattico Scherillo (plesso centrale di via S. Manna) con sistema di antisfondellamento e rifacimento del sistema di impermeabilizzazione del piano terra e del primo piano per un importo di 352.000 € e del piano secondo e palestra per un totale di 295.000 €; – per lain ...

