L'ad Rai Salini furioso contro "Anni 20" per un servizio anti-Ue. In arrivo provvedimenti (Di venerdì 14 maggio 2021) L'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini sarebbe "furioso", a quanto si apprende, per un servizio smaccatamente antieuropeista andato in onda giovedì sera nel corso di Anni 20, il magazine settimanale di Rai2 condotto da Francesca Parisella. Sempre a quanto si apprende sarebbero in arrivo "provvedimenti". Si trattava di un servizio che criticava aspramente una serie di decisioni dell'Unione europea con toni sarcastici. Duro il Pd, che su Twitter con Antonio Nicita della segreteria nazionale scrive: "L' Agcom intervenga subito e aggiunga la trasmissione "Anni 20? alla lista degli episodi da citare nel novellare la delibera con cui sanzionò la Rai per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal contratto ...

