A Costa Valle Imagna apre una “escape room” | l’idea nata da don Andrea

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il format ormai è conosciuto: alcune persone chiuse in una stanza devono provare ad uscirne risolvendo enigmi e rompicapo, tra adrenalina, divertimento e gioco di squadra. Si chiamano “” e già da qualche anno hanno preso piede anche in Italia e in provincia di Bergamo. A giugno ne aprirà una nuova, a, con una storia molto particolare., infatti, è venuta nel settembre dello scorso a donPedretti, il parroco del paese, che l’ha subito proposta ai giovani della comunità. Un’iniziativa accolta subito con grande entusiasmo, che in poco tempo ha preso forma: individuato il luogo dopo poter realizzare le stanze, accanto alla pizzeria Il Posticino, ed elaborato il piano di lavoro, a gennaio il progetto è entrato nel vivo. Tre le ...

Advertising

trabs62 : @irLemure È una razza bovina svizzera, costa pure parecchio ho visto. Originaria della Valle dove c’è il fiume Simm… -

Ultime Notizie dalla rete : Costa Valle

BergamoNews.it

Domenica di sport, nello specifico di ciclismo, quella del 16 maggio nell'albenganese, dallafino all'entroterra grazie alla terza edizione della Granfondo di Ceriale. A tal proposito, a ......Domenica di sport, nello specifico di ciclismo, la prossima nell'albenganese, dallafino all'entroterra grazie alla terza edizione della Granfondo di Ceriale. A tal proposito, a ...della...MILANO, gio 13 maggio 2021 - «Per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta relativamente agli investimenti in equity all’estero abbiamo operazioni in essere per quasi 50 milioni di euro. Con questo strumento ...MILANO, gio 13 maggio 2021 - «Per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta relativamente agli investimenti in equity all’estero abbiamo operazioni in essere per quasi 50 milioni di euro. Con questo strumento ...