4 000 i posti di lavoro persi dalle donne in Friuli Venezia Giulia nel primo trimestre del 2021

(Di venerdì 14 maggio 2021) Sono circa . Gli ultimi dati registrano così un calo di occupazione rispetto alla discreta capacità di tenuta che, a inizio 2020, si attestava nella nostra regione ad un -0,3% per lavoratrici e +0,4 tra i lavoratori decisamente migliore rispetto ai dati nazionale e del nord-est. E’ quanto emerso in un recente incontro del coordinamento Pari Opportunità della Uil Fvg coordinato da Magda Gruarin e a cui hanno preso parte rappresentanti di varie categorie del sindacato, Patrizia Sushmel, Livia Nicolai, Raffaella Aglialoro, Egle Romano,Zgur, Paola Mossenta e Daniela Francescutto. I settori più penalizzati risultano la ristorazione, il turismo, alcuni settori commerciali, le imprese di pulizia ad eccezione di quelle legate alle strutture sanitarie ed ospedaliere. Al contrario le addette ai settori commerciali alimentari sono oberate di...

Investira' 10 mln di sterline in formazione in tre anni . Amazon ha annunciato oggi che creera' 10.nuovidi lavoro permanenti nel Regno Unito quest'anno e investira' 10 milioni di sterline (14,1 milioni di dollari) in nuovi programmi di formazione nell'arco di tre anni. Il colosso di ...... hanno ampliato l'offerta turistica fino a creare 3.459 nuove camere (rispetto alle 25.306 già esistenti) con 8.300letto in più (rispetto ai 66.già esistenti); hanno migliorato la qualità ...Entro quest’anno Rete ferroviaria italiana assumerà 1.000 persone grazie all’accordo firmato in sede sindacale. Ne dà notizia Salvatore Pellecchia, segretario generale della Fit-Cisl, spiegando che «l ...Il primo intervento in programma inizierà lunedì 17 maggio con la risistemazione delle zanelle, oltre a tutte quelle opere propedeutiche alla nuova asfaltatura, lungo il parco della Barazzina, percors ...