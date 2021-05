X Factor, ex inviato delle Iene alla conduzione? Colpo di scena (Di giovedì 13 maggio 2021) Alessandro Cattelan ha dato il suo doloroso addio, adesso c’è da capire chi lo sostituirà ad X Factor: una clamorosa indiscrezione Con il doloroso addio di Alessandro Cattelan dopo 10 stagioni di X Factor condotte tra Rai 2 e Sky, il talent show è alla ricerca di un nuovo capitano che sia all’altezza del programma L'articolo provIene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Alessandro Cattelan ha dato il suo doloroso addio, adesso c’è da capire chi lo sostituirà ad X: una clamorosa indiscrezione Con il doloroso addio di Alessandro Cattelan dopo 10 stagioni di Xcondotte tra Rai 2 e Sky, il talent show èricerca di un nuovo capitano che sia all’altezza del programma L'articolo provda Inews.it.

Advertising

sweetxcrevture : fifth harmony, one direction, little mix. tre band uscite da the x factor. tre band dove uno dei loro membri ha abb… -