Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme: la reazione di Alex Rodriguez (Di giovedì 13 maggio 2021) Alex Rodriguez reagisce alla love story (presunta) fra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da TMZ e da People fra la popstar e l’attore, legati all’inizio degli anni Duemila, sarebbe tornato l’amore. Archiviato il quasi matrimonio con l’ex giocatore di baseball, la cantante sarebbe tornata fra le braccia del divo di Hollywood. La coppia avrebbe partecipato al concerto Vax Live – in cui era presente anche il principe Harry – a Los Angeles, in seguito sarebbe volata in Montana per un week end d’amore. La notizia, finita su tutti i tabloid, sarebbe stata commentata anche da Alex Rodriguez. Fonti vicine allo sportivo asseriscono che avrebbe tentato sino alla fine di recuperare il rapporto con Jennifer ... Leggi su dilei (Di giovedì 13 maggio 2021)reagisce alla love story (presunta) frae Ben. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da TMZ e da People fra la popstar e l’attore, legati all’inizio degli anni Duemila, sarebbe tornato l’amore. Archiviato il quasi matrimonio con l’ex giocatore di baseball, la cantante sarebbe tornata fra le braccia del divo di Hollywood. La coppia avrebbe partecipato al concerto Vax Live – in cui era presente anche il principe Harry – a Los Angeles, in seguito sarebbe volata in Montana per un week end d’amore. La notizia, finita su tutti i tabloid, sarebbe stata commentata anche da. Fonti vicine allo sportivo asseriscono che avrebbe tentato sino alla fine di recuperare il rapporto con...

