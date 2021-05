Israele: Bennett via da possibile accordo governo con Lapid (Di giovedì 13 maggio 2021) Il leader di Yamina Naftali Bennett ha escluso di poter far parte ora di un governo del 'cambiamento' anti Netanyahu con Yair Lapid premier incaricato. Un esecutivo di quel tipo - ha detto citato dai ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 13 maggio 2021) Il leader di Yamina Naftaliha escluso di poter far parte ora di undel 'cambiamento' anti Netanyahu con Yairpremier incaricato. Un esecutivo di quel tipo - ha detto citato dai ...

Ultime Notizie dalla rete : Israele Bennett Israele: Bennett via da possibile accordo governo con Lapid Il leader di Yamina Naftali Bennett ha escluso di poter far parte ora di un governo del 'cambiamento' anti Netanyahu con Yair Lapid premier incaricato. Un esecutivo di quel tipo - ha detto citato dai media - è ora "fuori ...

Israele: Bennet esclude governo con Lapid, riavviati i colloqui con il Likud In base a indiscrezioni riportate dalla stampa israeliana, Bennett avrebbe deciso l'inversione di rotta ritenendo impossibile affrontare la situazione con un governo formato insieme a Ra'am.

Le truppe israeliane al confine con Gaza TEL AVIV. – Israele ammassa le truppe al confine con Gaza e richiama altri riservisti: i piani per un ingresso via terra nella Striscia, ha fatto sapere oggi l'esercito, sono già pronti. La guerra con Hamas rischia di scivolare in uno scontro diretto sul campo. La comunità internazionale assiste impotente.

Le truppe israeliane 'pronte all'invasione terrestre' La guerra con Hamas rischia di scivolare in uno scontro diretto sul campo. La comunità internazionale assiste impotente ...

Il leader di Yamina Naftaliha escluso di poter far parte ora di un governo del 'cambiamento' anti Netanyahu con Yair Lapid premier incaricato. Un esecutivo di quel tipo - ha detto citato dai media - è ora "fuori ...In base a indiscrezioni riportate dalla stampa israeliana,avrebbe deciso l'inversione di rotta ritenendo impossibile affrontare la situazione con un governo formato insieme a Ra'am.TEL AVIV. – Israele ammassa le truppe al confine con Gaza e richiama altri riservisti: i piani per un ingresso via terra nella Striscia, ha fatto sapere oggi l’esercito, sono già pronti. La guerra con ...La guerra con Hamas rischia di scivolare in uno scontro diretto sul campo. La comunità internazionale assiste impotente ...