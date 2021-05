Daydreamer, anticipazioni del 14 maggio: Can rapisce Sanem (Di giovedì 13 maggio 2021) anticipazioni Daydreamer 14 maggio: aria di tempesta tra Can e Sanem. Il ragazzo decide di rapirla: scopriamo cosa succede tra la coppia. Can e Sanem abbracciati (via screenshot)Nel corso dell’ultima puntata abbiamo assistito ad alcune svolte importanti nella trama della soap opera. Ayca ha deciso di intervenire direttamente per mediare con il padre e far concedere all’azienda di Can una seconda possibilità. Selim, interpretando i panni dell’immaginario regista Arthur Capello, ha mandato su tutte le furie il cliente rischiando di far saltare tutti i piani. Il fallimento della Friki Harika, quindi, sembra momentaneamente superato grazie all’intervento della figlia del signor Asim. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta, la stoccata che non ti aspetti: Maurizio Costanzo durissimo Can, ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 13 maggio 2021)14: aria di tempesta tra Can e. Il ragazzo decide di rapirla: scopriamo cosa succede tra la coppia. Can eabbracciati (via screenshot)Nel corso dell’ultima puntata abbiamo assistito ad alcune svolte importanti nella trama della soap opera. Ayca ha deciso di intervenire direttamente per mediare con il padre e far concedere all’azienda di Can una seconda possibilità. Selim, interpretando i panni dell’immaginario regista Arthur Capello, ha mandato su tutte le furie il cliente rischiando di far saltare tutti i piani. Il fallimento della Friki Harika, quindi, sembra momentaneamente superato grazie all’intervento della figlia del signor Asim. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta, la stoccata che non ti aspetti: Maurizio Costanzo durissimo Can, ...

Advertising

redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni La #trama di #domani, #14maggio - InformazioneOg : Daydreamer anticipazioni 13 maggio: Ayca interviene in favore della Fikri Harika #daydreamer #anticipazioni… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2021 - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni: Can raggiunge Sanem al mare, poi la porta su un’isola deserta con una moto d’acqua - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni oggi 12 maggio: Sanem mette tutti in pericolo -