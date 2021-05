Corsa Champions: Atalanta e Milan ad un passo, la Juve non molla (Di giovedì 13 maggio 2021) La Corsa Champions continua ad emozionare. I risultati del turno infrasettimanale non hanno portato grandi cambiamenti in classifica. Cinque vittorie per le cinque squadre coinvolte con Atalanta e Milan che si avvicinano ulteriormente al traguardo stagionale. Fiorentina-Napoli: probabili formazioni e dove vederla Corsa Champions: il prossimo turno sarà decisivo? Atalanta, Milan, Napoli, Juventus e Lazio. Queste le cinque squadre coinvolte nella Corsa Champions in ordine di classifica. I bergamaschi ed i rossoneri sono a quota 75 punti. Napoli quarto con 73 punti, seguito da Juventus (72) e dalla Lazio (67) che dovrà recuperare la gara con il Torino la prossima settimana. I ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 13 maggio 2021) Lacontinua ad emozionare. I risultati del turno infrasettimanale non hanno portato grandi cambiamenti in classifica. Cinque vittorie per le cinque squadre coinvolte conche si avvicinano ulteriormente al traguardo stagionale. Fiorentina-Napoli: probabili formazioni e dove vederla: il prossimo turno sarà decisivo?, Napoli,ntus e Lazio. Queste le cinque squadre coinvolte nellain ordine di classifica. I bergamaschi ed i rossoneri sono a quota 75 punti. Napoli quarto con 73 punti, seguito dantus (72) e dalla Lazio (67) che dovrà recuperare la gara con il Torino la prossima settimana. I ...

Advertising

sportmediaset : #SassuoloJuve 1-3: Pirlo non molla la corsa Champions. #SportMediaset - MareMos63645927 : RT @BeppeMastrotta: Quindi la Fiorentina non si deve scansare col Napoli nonostante sia salva, perché altrimenti falserebbe la corsa Champi… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Corsa Champions: ecco la situazione. #SportMediaset - BeppeMastrotta : Quindi la Fiorentina non si deve scansare col Napoli nonostante sia salva, perché altrimenti falserebbe la corsa Ch… - InformazioneOg : Serie A: per la corsa Champions, dopo il Napoli vincono anche Atalanta, Milan, Juventus e Lazio. Benevento quasi in… -