Unione Europea e Cina | tra investimenti e diritti umani

L'Europa è ad un bivio, deve scegliere tra gli investimenti cinesi o la tutela dei diritti umani. La Cina è pronta alla "comunicazione e al coordinamento" con l'Unione Europea sull'accordo sugli investimenti (il Comprehensive Agreement on Investment) dopo la sospensione della ratifica annunciata da Bruxelles. Cosa è stato concordato nell'accordo di dicembre?

Ultime Notizie dalla rete : Unione Europea Ripresa. L'economia Ue ai livelli pre - crisi nel 2022 La Commissione europea ha migliorato le previsioni per la crescita dell'economia dell'Unione europea e della zona euro per il 2021 e il 2022. Secondo le nuove stime il Pil dell'Ue crescerà del 4,2% quest'anno e del 4,4% l'anno prossimo , mentre per quello della zona euro (che è il ...

'Il vero scandalo è che sui migranti non esiste l'Europa' Il vero scandalo - se si guardano le statistiche dell'Unione Europea - è che ci sono tanti Paesi dove non arriva pressoché nessuno'. Christopher Hein, docente di Diritto e politiche di immigrazione e ...

Il ministro degli Esteri tedesco: in politica estera la Ue scelga a maggioranza Avvenire WhatsApp, funzioni limitate per chi non accetta la nuova informativa privacy Chi non accetta le modifiche di WhatsApp ben presto si vedrà limitare alcune funzionalità. La celebre app di messaggistica ha fissato il termine per dare il proprio benestare ai nuovi termini sulla pr ...

Giorgetti, sistema manifatturiero ha retto urto pandemia (Teleborsa) - "Il sistema manifatturiero propriamente inteso ha retto bene alla pandemia e ha saputo preservare le quote di mercato". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorge ...

