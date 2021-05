Oxygène | su Netflix in streaming da oggi

(Di mercoledì 12 maggio 2021)è il nuovo thriller diretto da Alexandre Aja, in arrivo finalmente12 maggio insuper tutti gli abbonati al servizio. Il thrillerarriva suina partire da12 maggio 2021 per regala nuove claustrofobiche avventure per i fan del regista Alexandre Aja. Già nel trailer si vedeva la protagonista risvegliarsi all'interno di un macchinario medico senza avere alcun ricordo del passato e impossibilitata a uscire, mentre il livello di ossigeno diminuisce progressivamente. La donna si relaziona con l'interfaccia e grazie alla nuova tecnologia cerca di risolvere i misteri legati alla sua situazione...è un thriller prodotto e diretto da Alexandre Aja e la sceneggiatura è ...

Advertising

MadMassit : Abbiamo visto in anteprima Oxygène, il nuovo sci-fi Netflix di Alexandre Aja con Mélanie Laurent: la recensione… -

Ultime Notizie dalla rete : Oxygène Netflix

Focalizzato sull'interazione con le macchine, privo di nemici ma in lotta per sopravvivere e dotato della scienza come unica arma, il film, dal 12 Maggio su, espone nudi e crudi gli elementi del genere a cui ...Prendiamo il caso di, nuovo lungometraggio fantascientifico approdato su. Il lavoro di Alexandre Aja (forse vi ricorderete di lui per Crawl " Intrappolati , o Horns ) è un ...