“Lo Stato sta bruciando”. Non solo Gaza, ecco cosa succede in Israele (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag – Oltre mille razzi lanciati dalla Striscia di Gaza su Israele, mentre proseguono i raid di Tel Aviv. E’ guerra aperta, impari come sempre accade in questo lembo di terra martoriato. La gran parte dei razzi palestinesi sono stati intercettati dal sistema antimissilistico Iron Dome, progettato appositamente per intercettare razzi a media velocità e proiettili di artiglieria con traiettoria balistica. Ma la gran parte non significa tutti. Perché stavolta la Cupola di Ferro – considerata il fiore all’occhiello della difesa israeliana – ha mostrato qualche lacuna, emersa dal lancio continuo, da più punti, dei razzi palestinesi. Israele, sinagoghe e auto in fiamme Così stamani il Jerusalem Post parla di almeno cinque morti israeliani e Maariv titola “lo Stato sta bruciando”. Ancora più pesante ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag – Oltre mille razzi lanciati dalla Striscia disu, mentre proseguono i raid di Tel Aviv. E’ guerra aperta, impari come sempre accade in questo lembo di terra martoriato. La gran parte dei razzi palestinesi sono stati intercettati dal sistema antimissilistico Iron Dome, progettato appositamente per intercettare razzi a media velocità e proiettili di artiglieria con traiettoria balistica. Ma la gran parte non significa tutti. Perché stavolta la Cupola di Ferro – considerata il fiore all’occhiello della difesa israeliana – ha mostrato qualche lacuna, emersa dal lancio continuo, da più punti, dei razzi palestinesi., sinagoghe e auto in fiamme Così stamani il Jerusalem Post parla di almeno cinque morti israeliani e Maariv titola “losta”. Ancora più pesante ...

ilfoglio_it : La dad sta diventando una scusa per evitare test e verifiche. Eppure lo svolgimento delle lezioni non è mai stato p… - CarloCalenda : Gli interventi sui sottoservizi sono una delle ragioni principali per lo stato dell’asfalto. Il problema sta nella… - NoLockdown4 : Quindi #Gervasoni farebbe parte di 'un disegno eversivo che mira a colpire le più alte cariche dello Stato'. Per av… - nominoistefy : RT @MartyConLaY: Non il tizetavip che sta additando Dayane delle peggio cose per una paparazzata quando pippo è stato paparazzato con tre u… - Miriki_md : @Marco_antifa Ho cercato di segnalarlo ma twitter dice che la pagina non esiste. Credo il post sia già stato zappat… -