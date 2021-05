Amey da record, è il più giovane a esordire in Serie A (Di mercoledì 12 maggio 2021) Durante Bologna Genoa, il quindicenne Wisdon Amey ha esordito in Serie A, diventando il più giovane giocatore di sempre a calcare il campo nella massima Serie Ancora una volta Mihajlovic stupisce, facendo esordire in Serie A Wisdom Amey. Il giocatore nato a Bassano del Grappa da genitori di origine togolese è infatti entrato in campo al minuto 89 di Bologna-Genoa, battendo il record di precocità detenuto da Pietro Pellegri che esordì a 15 anni e 280 giorni. Amey batte il record di appena sei giorni, essendo nato l’undici agosto del 2005. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Durante Bologna Genoa, il quindicenne Wisdonha esordito inA, diventando il piùgiocatore di sempre a calcare il campo nella massimaAncora una volta Mihajlovic stupisce, facendoinA Wisdom. Il giocatore nato a Bassano del Grappa da genitori di origine togolese è infatti entrato in campo al minuto 89 di Bologna-Genoa, battendo ildi precocità detenuto da Pietro Pellegri che esordì a 15 anni e 280 giorni.batte ildi appena sei giorni, essendo nato l’undici agosto del 2005. L'articolo proviene da Calcio News 24.

