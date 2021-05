Gli haters di Mattarella indagati per offesa all’onore del presidente, c’è anche un prof universitario (Di martedì 11 maggio 2021) C’è anche un professore universitario di 53 anni tra gli indagati – e tra le persone che sono state perquisite – questa mattina, con un’ordinanza emessa dal procuratore della Repubblica di Roma Eugenio Albamonte ed eseguita dal nucleo dei Ros in diverse province italiane, da Roma a Latina, passando per Padova, Bologna, Trento, Perugia, Torino e Verbania. Ci sono 11 indagati, tra gli haters Mattarella, con l’accusa di offesa all’onore del capo dello Stato e istigazione a delinquere: nel mirino il comportamento sui social network degli indagati, d’età compresa tra i 44 e i 65 anni, che nei mesi scorsi avevano rivolto pesanti offese e minacce di morte via social network al presidente della Repubblica, in ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 11 maggio 2021) C’èunessoredi 53 anni tra gli– e tra le persone che sono state perquisite – questa mattina, con un’ordinanza emessa dal procuratore della Repubblica di Roma Eugenio Albamonte ed eseguita dal nucleo dei Ros in diverse province italiane, da Roma a Latina, passando per Padova, Bologna, Trento, Perugia, Torino e Verbania. Ci sono 11, tra gli, con l’accusa didel capo dello Stato e istigazione a delinquere: nel mirino il comportamento sui social network degli, d’età compresa tra i 44 e i 65 anni, che nei mesi scorsi avevano rivolto pesanti offese e minacce di morte via social network aldella Repubblica, in ...

