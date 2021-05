Fury - Joshua si farà in Arabia Saudita ad agosto (Di martedì 11 maggio 2021) Arrivano nuovi dettagli sul primo dei due incontri validi per il titolo mondiale unificato dei pesi massimi fra i britannici Anthony Joshua, detentore delle corone Wba, Ibf e Wbo, e Tyson Fury, ... Leggi su gazzetta (Di martedì 11 maggio 2021) Arrivano nuovi dettagli sul primo dei due incontri validi per il titolo mondiale unificato dei pesi massimi fra i britannici Anthony, detentore delle corone Wba, Ibf e Wbo, e Tyson, ...

Ultime Notizie dalla rete : Fury Joshua Fury - Joshua si farà in Arabia Saudita ad agosto Arrivano nuovi dettagli sul primo dei due incontri validi per il titolo mondiale unificato dei pesi massimi fra i britannici Anthony Joshua, detentore delle corone Wba, Ibf e Wbo, e Tyson Fury, campione per la Wbc. Il promoter delle sfide, Eddie Hearn, ha annunciato a Sky Sports che l'incontro si terrà in Arabia Saudita in una ...

