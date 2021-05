Anche De Laurentiis allo stadio, ha raggiunto Napoli con un volo privato (Di martedì 11 maggio 2021) Aurelio De Laurentiis è stato quest’oggi presente all’Assemblea di lega a Milano. La giornata del patron, che ha discusso di Superlega con gli altri presidenti, non s’è però conclusa nel capoluogo lombardo. Subito dopo, infatti, De Laurentiis ha raggiunto Napoli con un volo privato. A riferirlo è Carlo Alvino in diretta su Radio Kiss Kiss. Stasera De Laurentiis sarà allo stadio Maradona per assistere a Napoli-Udinese. Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 maggio 2021) Aurelio Deè stato quest’oggi presente all’Assemblea di lega a Milano. La giornata del patron, che ha discusso di Superlega con gli altri presidenti, non s’è però conclusa nel capoluogo lombardo. Subito dopo, infatti, Dehacon un. A riferirlo è Carlo Alvino in diretta su Radio Kiss Kiss. Stasera DesaràMaradona per assistere a-Udinese.

