Gabrielle Caunesil, moglie di Riccardo Pozzoli: «Non potevo avere figli, ho avuto un tumore»

Riccardo Pozzoli oggi è sposato con Gabrielle Caunesil, una modella francese. Per anni hanno cercato di avere figli, ma purtroppo questi non arrivavano a causa di un problema di sapute: l'endometriosi e la successiva scoperta di un tumore.

Gabrielle Caunesil parla del suo tumore

Gabrielle è al settimo cielo: la modella francese oggi è incinta e non vede l'ora di mettere al mondo il suo primogenito. Alle spalle, però, ha una dolorosa battaglia; ecco le sue parole: Ho odiato la festa della mamma perché mi ricordava la mia infertilità e la fragilità del mio corpo. Ho fatto così ...

