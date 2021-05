Il programma politico di Giuseppe Conte per il M5S: ecco le 5 stelle nel suo manifesto (Di domenica 9 maggio 2021) Le nuove “cinque stelle” per l’Europa di Giuseppe Conte Il futuro leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte ha proposto le sue “cinque stelle” per il futuro dell’Europa, auspicando un passo in avanti dell’Unione verso un “Umanesimo europeo”. In una lettera inviata al Corriere della Sera in occasione la Conferenza sul Futuro dell’Europa, iniziata ufficialmente oggi, l’ex presidente del Consiglio ha articolato una proposta in cinque in punti dedicati a salute, lavoro, economia, multilateralismo, democrazia partecipativa, basati “dell’esperienza di governo sin qui maturata e il lavoro svolto dal Movimento 5 stelle a Bruxelles”. La conferenza, inizialmente prevista il 9 maggio dell’anno scorso ma rinviata di un anno per la pandemia di nuovo coronavirus, ... Leggi su tpi (Di domenica 9 maggio 2021) Le nuove “cinque” per l’Europa diIl futuro leader del Movimento 5ha proposto le sue “cinque” per il futuro dell’Europa, auspicando un passo in avanti dell’Unione verso un “Umanesimo europeo”. In una lettera inviata al Corriere della Sera in occasione la Conferenza sul Futuro dell’Europa, iniziata ufficialmente oggi, l’ex presidente del Consiglio ha articolato una proposta in cinque in punti dedicati a salute, lavoro, economia, multilateralismo, democrazia partecipativa, basati “dell’esperienza di governo sin qui maturata e il lavoro svolto dal Movimento 5a Bruxelles”. La conferenza, inizialmente prevista il 9 maggio dell’anno scorso ma rinviata di un anno per la pandemia di nuovo coronavirus, ...

manithu75 : RT @stacce2021: @davidefaraone Politico denuncia programma tv : ok Politica strepita per cacciare persone dalla rai: ok Libero cittadino ch… - jabbaTM : @NelAlici Vero... Comunque bisogna essere li per dare un giudizio chi era l'altro, il programma politico, poi un Si… - IlMattinoFoggia : Le 5 Stelle di @GiuseppeConteIT per il futuro dell' #Europa . Ecco, in cinque obiettivi, il programma politico euro… - stacce2021 : @davidefaraone Politico denuncia programma tv : ok Politica strepita per cacciare persone dalla rai: ok Libero citt… - GabrieleM97 : @thyselforever @rtl1025 Non è censura. Non posso mica andare alla prova del cuoco e fare il comizio politico. Ogni… -