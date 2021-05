Via libera alle visite nelle Rsa, le regole (Di sabato 8 maggio 2021) Le regole per le visite nelle Rsa. Il pressing di Sileri e Costa ha portato il Governo a dare il via libera a questa riapertura. ROMA – Le visite nelle Rsa sono pronte a ripartire. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, il ministro Speranza ha dato il via libera ai cittadini di poter andare a trovare i propri parenti in queste strutture. “Stiamo lavorando a un emendamento che verrà inserito nel decreto – aveva annunciato il sottosegretario Costa, riportato dal Corriere della Sera – si tratta di un provvedimento che consentirà il ritorno delle visite dei parenti ai propri cari nelle Rsa“. Le regole Le regole sono state vagliate del Comitato tecnico-scientifico dopo il protocollo stilato ... Leggi su newsmondo (Di sabato 8 maggio 2021) Leper leRsa. Il pressing di Sileri e Costa ha portato il Governo a dare il viaa questa riapertura. ROMA – LeRsa sono pronte a ripartire. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, il ministro Speranza ha dato il viaai cittadini di poter andare a trovare i propri parenti in queste strutture. “Stiamo lavorando a un emendamento che verrà inserito nel decreto – aveva annunciato il sottosegretario Costa, riportato dal Corriere della Sera – si tratta di un provvedimento che consentirà il ritorno delledei parenti ai propri cariRsa“. LeLesono state vagliate del Comitato tecnico-scientifico dopo il protocollo stilato ...

TgLa7 : ++ #Gb revoca quarantena da 12 Paesi turistici, non l'#Italia ++ Via libera tra gli altri a #Portogallo e #Israele, dal 17 maggio - Agenzia_Ansa : Vaccini, Ue: via libera al contratto con Pfizer da 1,8 mld di dosi. Von der Leyen: 'Approvato un contratto per 900… - TgLa7 : #Ue, via libera al contratto con Pfizer da 1,8 mld di dosi . Lo annuncia la presidente della Commissione Ursula von der Leyen - SassiLive : +++COVID, VIA LIBERA ALLE VISITE NELLE RSA CON UN GREEN PASS, MINISTRO SPERANZA FIRMA L’ORDINANZA+++ - Barbara68545184 : RT @Agenzia_Italia: Via libera alle visite nelle Rsa per chi ha il certificato verde -