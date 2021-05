Usa | esplosione di rapine | vittime scelte su app di incontri gay

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 8 maggio 2021) Atlanta, 8 mag – La polizia di Atlanta, in Georgia, ha reso noto che ormai molteseguono una prassi particolare: i ladri starebbero usando Grindr, una app digay, per trovare le lorocercate sull’app digay Fino ad ora, almeno otto persone sono state rapinate tra febbraio e maggio dopo aver accettato appuntamenti tramite Grindr, un app digay. La situazione è così sfuggita di mano che il dipartimento di polizia della città di Atlanta ha organizzato una conferenza stampa.attirate in luoghi isolati La polizia di Atlanta dichiara che lesono avvenute in luoghi isolati in tutta la città. Gli agenti credono che ci siano molte più, ma queste potrebbero avere troppa ...