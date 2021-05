Stasera in TV 8 maggio, cosa vedere: L’Oro di Scampia o Amici (Di sabato 8 maggio 2021) Stasera in TV sabato 8 maggio, cosa vedere: L’Oro di Scampia su Rai 1, Madagascar 2 su Italia 1. Canale 5, appuntamento con una nuova puntata del serale di Amici ScreenScopriamo cosa verrà trasmesso Stasera sabato 8 maggio sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 21.25 appuntamento con il film “L’Oro di Scampia”. Nel cast figurano: Beppe Fiorello, Gianluca Di Gennaro, Anna Foglietta, Gaetano Bruno, Anna Bellezza, Nello Mascia, Ciro Petrone, Francesco Martino, Salvatore Striano, Anna Ammirati. Su Rai 2 in onda alle 21.20 il nono episodio della terza stagione del telefilm “F.B.I” con Missy Peregrym. In onda su Rai 3 alle 21.45 ... Leggi su ck12 (Di sabato 8 maggio 2021)in TV sabato 8disu Rai 1, Madagascar 2 su Italia 1. Canale 5, appuntamento con una nuova puntata del serale diScreenScopriamoverrà trasmessosabato 8sulleri reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 21.25 appuntamento con il film “di”. Nel cast figurano: Beppe Fiorello, Gianluca Di Gennaro, Anna Foglietta, Gaetano Bruno, Anna Bellezza, Nello Mascia, Ciro Petrone, Francesco Martino, Salvatore Striano, Anna Ammirati. Su Rai 2 in onda alle 21.20 il nono episodio della terza stagione del telefilm “F.B.I” con Missy Peregrym. In onda su Rai 3 alle 21.45 ...

