Advertising

Inter : ? | SCONFITTA Non basta la splendida punizione di Casadei alla Primavera nerazzurra: #TorinoInter finisce 3-1.… - Inter : ? | VITTORIA Tre gol per tre punti: Sottini, Satriano e Fonseca regalano la vittoria alla Primavera nerazzurra!… - sportli26181512 : Primavera, Inter ko col Torino. Sampdoria a valanga: è prima: L'Empoli e la Spal muovono la classifica per rilancia… - interchannel_ic : - Batwayne82Queen : RT @Inter: ? | SCONFITTA Non basta la splendida punizione di Casadei alla Primavera nerazzurra: #TorinoInter finisce 3-1. #ForzaInter #I… -

Ultime Notizie dalla rete : Primavera Inter

ROMA - Nel sabato di campionato la Sampdoria stravince e va sola in testa approfittando della sconfitta dell'e del pari della Roma . Atalanta ed Empoli ottengono importanti successi in chiave playoff (come la Spal , che muove la classifica con il buon pari di Roma). Ascoli sempre più ultimo, a - 14 dal ...... che precedono un decennio in Eccellenza, conclusosi la scorsacon il ritorno nel ... per 18 stagioni in serie A con Udinese, Fiorentina, Siena, Parma,e nuovamente Udinese (366 presenze ...Giornate FAI di Primavera in Campania: come prenotarsi e partecipare. Luoghi stupendi saranno visitabili in tutta la Campania con percorsi eccezionali fra storia e arte, archeologia e natura. (Napoli ...15^ GIORNATA – Il Torino Under 18 va k.o. contro il Genoa di Gennaro Ruotolo, per via della rete del 28’ della ripresa di Dimitrijevic. Rossoblu vittoriosi nonostante una partita giocata in inferiorit ...