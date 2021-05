L’alpinista Kami Rita sull’Everest per la 25esima volta | è record

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 8 maggio 2021) L'alpinista nepaleseSherpa ha raggiunto per lala vetta dell'Everest, battendo il suo precedentesul numero di scalate della cima più alta al mondo con i suoi 8.848 metri di altitudine. "Sono l'alpinista che ha scalato l'Everest più volte, 24 volte. E mi dirigo vero la", ha spiegato prima di arrivare in cima. L'alpinista faceva parte di un'equipe di 12 membri che hanno installato delle corde fisse sul sentiero in direzione della vetta, i primi a partire per la scalata in questa primavera, mentre nelle prossime settimane sono attesi molti altri escursionisti."Piuttosto che battere il mio, il mio obiettivo era di celebrare le mie nozze d'argento realizzando 25 scalate nel 2020 a 50 anni, ma il Covid mi ha impedito di farlo. ...