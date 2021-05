Gianluca De Matteis | incidente e notte al pronto soccorso | come sta l’ex tronista di UeD

(Di sabato 8 maggio 2021) È ancora fresco il ricordo diDeper il pubblico di Uomini e Donne. Arrivato in studio, ha deciso di interrompere il suo percorso nel dating show di Canale 5 senza una scelta a fine dicembre. Lo ha comunicato in lacrime, tanto che è stata Maria De Filippi a spiegare i motivi. “Lui decide di lasciare il trono perché mi hanno spiegato che si è reso conto che non stava costruendo niente con nessuna delle ragazze che ha incontrato. Può capitare,. A volte si è predisposti a un incontro, a volte ci sono momenti in cui non lo si è. È onesto fare così, sarebbe stato disonesto fare finta che ti piaccia qualcuno”. Anche se sono passati mesi da quella puntata,continua a essere molto seguito su Instagram.in moto per ...

Advertising

Novella_2000 : Incidente con la moto per l’ex tronista: notte al pronto soccorso (VIDEO) - disagio_tv : Incidente per Gianluca De Matteis -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Matteis

Blasting News Italia

L'ex volto del dating sentimentale della De Filippi ha avuto un incidente in moto: cosa è successo e come sta ...Stavolta insieme a Simone, il sempre presente Germano Avolio, ( Ex di Valentina Autiero)De, ( l'ex tronista, unico da anni che è andato via senza scegliere) e Veronica De Nigris, ( ...Ha avuto un incidente Gianluca De Matteis. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato sui social di avere avuto una brutta disavventura mentre era in moto. Per evitare di investire un gatto in curv ...Sui social, Gianluca De Matteis svela di aver avuto un incidente in moto: ecco come sta l'ex tronista di Uomini e Donne e le sue parole.