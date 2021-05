D’Aversa: “Non mi sono pentito di essere tornato, adesso spazio ai giovani” (Di sabato 8 maggio 2021) Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, ha parlato della situazione dei suoi oramai retrocessi: “Devo dire che sotto l’aspetto morale il post gara non l’ho vissuto bene, ma credo sia normale perché c’è stato un verdetto di una retrocessione che fatico ancora a nominarla e ad ammetterla. Sentimentalmente, al di là dell’aspetto professionale, la cosa che mi ha fatto star più male è questa. Credevo molto in questo, sapete quanto lavoro si è fatto per tornare in Serie A che è la categoria che ci compete. Poi siamo professionisti, bisogna essere uomini sempre quando va bene e quando va male. Se mi sono pentito di essere tornato? No, come ho detto col senno di poi si possono dire altre cose. Quando ho fatto la scelta ero convinto di poter ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Parma, Roberto, ha parlato della situazione dei suoi oramai retrocessi: “Devo dire che sotto l’aspetto morale il post gara non l’ho vissuto bene, ma credo sia normale perché c’è stato un verdetto di una retrocessione che fatico ancora a nominarla e ad ammetterla. Sentimentalmente, al di là dell’aspetto professionale, la cosa che mi ha fatto star più male è questa. Credevo molto in questo, sapete quanto lavoro si è fatto per tornare in Serie A che è la categoria che ci compete. Poi siamo professionisti, bisognauomini sempre quando va bene e quando va male. Se midi? No, come ho detto col senno di poi si posdire altre cose. Quando ho fatto la scelta ero convinto di poter ...

