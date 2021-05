Chiesa, più di mille a Pompei per la supplica alla Madonna: Ricominciare dalla carità (Di sabato 8 maggio 2021) Oltre mille fedeli hanno affollato piazza Bartolo Longo, davanti al sagrato del Santuario dedicato alla Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei (Napoli), dove decine di sacerdoti, uniti nella carità, sulla scia del beato Bartolo Longo, hanno celebrato la messa presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, accolto dall’Arcivescovo prelato e delegato pontificio del Santuario di Pompei, monsignor Tommaso Caputo. Al termine della messa è stata elevata la supplica scritta dal beato fondatore delle Opere di misericordia della città mariana. La voce del Cardinale Semeraro si è incrinata di commozione sulla frase rivolta in preghiera alla Madonna: “Se tu non volessi aiutarci, perché figli ingrati e ... Leggi su ildenaro (Di sabato 8 maggio 2021) Oltrefedeli hanno affollato piazza Bartolo Longo, davanti al sagrato del Santuario dedicatoBeata Vergine del Santo Rosario di(Napoli), dove decine di sacerdoti, uniti nella, sulla scia del beato Bartolo Longo, hanno celebrato la messa presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, accolto dall’Arcivescovo prelato e delegato pontificio del Santuario di, monsignor Tommaso Caputo. Al termine della messa è stata elevata lascritta dal beato fondatore delle Opere di misericordia della città mariana. La voce del Cardinale Semeraro si è incrinata di commozione sulla frase rivolta in preghiera: “Se tu non volessi aiutarci, perché figli ingrati e ...

Advertising

kulusexi : Domani dobbiamo fare all in, fanculo gli schemi l equilibrio ecc... Si mettono tutti i più forti e te la giochi,al… - MischiGiordano : La più bella notizia è il recupero di Chiesa: giocatore fondamentale per questa #juve - albertocaldana : RT @M_RSezione: 107ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato - Il futuro delle nostre società è “a colori”, «arricchito dalle divers… - 308vcsiw7brbyv9 : RT @MiguelCalabria3: La più bella città della Sicilia, sede del re, è Palermo. Essa è il soggiorno principale dei cittadini mussulmani, che… - Iososcioccobas1 : la chiesa è l'istituzione più schifosa che possa esistere -

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa più Andrea Giambruno e Ginevra, fidanzato e figlia Giorgia Meloni/ "Siamo una squadra" I figli ti fanno sperimentare tutte le tue emozioni più grandi". Milano, Gabriele Albertini "non mi ... come ha affermato in passato , però, per Giorgia sarebbe disposto anche a sposarsi in chiesa.

Quando una persona ha bisogno di mangiare... ...di queste persone e al desiderio di voler vivere in maniera nuova gli spazi della chiesa, oggi è ... che arricchiscono solo i ricchi e impoveriscono sempre più i poveri. L'esperienza della mensa è ...

L’altra rivoluzione energetica: non più centralizzata (e ‘fossile’) nelle mani delle grandi compagnie, ma verde e prodotta dagli utenti Business Insider Italia I figli ti fanno sperimentare tutte le tue emozionigrandi". Milano, Gabriele Albertini "non mi ... come ha affermato in passato , però, per Giorgia sarebbe disposto anche a sposarsi in...di queste persone e al desiderio di voler vivere in maniera nuova gli spazi della, oggi è ... che arricchiscono solo i ricchi e impoveriscono semprei poveri. L'esperienza della mensa è ...