Punta un coltello alla pancia di un anziano e lo rapina: 43enne rintracciato grazie alle tecniche dei RIS (Di venerdì 7 maggio 2021) Stava prelevando dei soldi allo sportello Postamat dell’ufficio Postale di via Palombarese a Fonte Nuova quando lui, un signore di 65 anni, è stato minacciato, con un coltello Puntato alla pancia, da un uomo travisato da mascherina e cappellino con visiera, che era riuscito poi a farsi consegnare la somma. E’ successo il 25 febbraio scorso, ma ora – sotto la direzione della Procura della Repubblica di Tivoli – si è conclusa una complessa ed articolata indagine portata avanti dai Carabinieri. Identificato e arrestato rapinatore I Carabinieri della Stazione di Mentana, in esecuzione di un’Ordinanza di Custodia Cautelare Personale emessa dal GIP del Tribunale di Tivoli, hanno tratto in arresto a Viterbo per il reato di rapina aggravata, un pregiudicato classe ’78 di Monterotondo. L’uomo, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 maggio 2021) Stava prelevando dei soldi allo sportello Postamat dell’ufficio Postale di via Palombarese a Fonte Nuova quando lui, un signore di 65 anni, è stato minacciato, con unto, da un uomo travisato da mascherina e cappellino con visiera, che era riuscito poi a farsi consegnare la somma. E’ successo il 25 febbraio scorso, ma ora – sotto la direzione della Procura della Repubblica di Tivoli – si è conclusa una complessa ed articolata indagine portata avanti dai Carabinieri. Identificato e arrestatotore I Carabinieri della Stazione di Mentana, in esecuzione di un’Ordinanza di Custodia Cautelare Personale emessa dal GIP del Tribunale di Tivoli, hanno tratto in arresto a Viterbo per il reato diaggravata, un pregiudicato classe ’78 di Monterotondo. L’uomo, ...

Advertising

ilfaroonline : Roma, punta un coltello alla pancia di un anziano per rapinarlo: 43enne in manette - CorriereCitta : Punta un coltello alla pancia di un anziano e lo rapina: 43enne rintracciato grazie alle tecniche dei RIS - manini_giacomo : Unai #Emery è il mostro finale dell'#EuropaLeague. Come in un gioco arcade, per vincere lo devi battere. Poi se ha… - CODEMlNO : e quindi li vuoi screditare cause they’re hardworking non ho capito?? a parte che nessuno punta loro un coltello all… - lagattasultett0 : RT @Be_you_anywhere: La notte ti avvolge e ti punta un coltello alla gola. -