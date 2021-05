Gli investitori esplorano lo spazio, accordo Esa e Enea Tech (Di venerdì 7 maggio 2021) Parte l’accordo di collaborazione fra l’Agenzia Spaziale Europea e Enea Tech per identificare opportunità e strategie comuni per lo sviluppo di progetti e tecnologie nel settore della New Space Economy. Enea Tech gestisce il più grande fondo italiano per il trasferimento tecnologico istituito dal Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 500 milioni di euro. Esa e Fondo del Mise sottolineano che la Space Economy “è uno dei motori di crescita economica più efficaci e innovativi, riconosciuto tale anche dall’Oecd, ed esprime la sua efficacia e le sue potenzialità oltre il confine del comparto spaziale in senso stretto”. L’innovazione costante e un nuovo modello di partnership pubblico-privato, continuano Enea Tech e Esa, “sono le chiavi per favorirne lo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) Parte l’di collaborazione fra l’Agenzia Spaziale Europea eper identificare opportunità e strategie comuni per lo sviluppo di progetti e tecnologie nel settore della New Space Economy.gestisce il più grande fondo italiano per il trasferimento tecnologico istituito dal Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 500 milioni di euro. Esa e Fondo del Mise sottolineano che la Space Economy “è uno dei motori di crescita economica più efficaci e innovativi, riconosciuto tale anche dall’Oecd, ed esprime la sua efficacia e le sue potenzialità oltre il confine del comparto spaziale in senso stretto”. L’innovazione costante e un nuovo modello di partnership pubblico-privato, continuanoe Esa, “sono le chiavi per favorirne lo ...

